РИАМО - 7 дек. В Московской области 5 лет проводятся электронные торги по рекламе. За это время успешно проведено 280 процедур электронных торгов. Применение таких конкурентных процедур позволило привлечь значительные инвестиции в местные бюджеты.

7 декабря 2016 года первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук сообщил, что аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Московской области будут проводиться в электронном виде. Пять лет назад об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Главное управление по информационной политике Подмосковья вместе с управлением ФАС России по Московской области, комитетом по конкурентной политике региона разработали методические рекомендации для органов местного самоуправления. На основании их муниципалитеты утвердили положение по организации и проведению торгов по рекламе в электронном виде на своих территориях.

За 5 лет также выросло среднее количество участников торгов. Повышенный интерес вызывают лоты с digital-конструкциями. Так, на экраны формата 5х15 м на трассе М-1 «Беларусь» стартовая цена повышалась в 11 раз.

2021 год не стал исключением: с начала года проведено 37 процедур электронных торгов, еще несколько пройдет в декабре: в городских округах Фрязино, Егорьевск, Луховицы и Волоколамский.

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