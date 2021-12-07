РИАМО - 7 дек. Московская область вошла в пятерку лидеров по числу победителей XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», авторами лучших проектов признаны 10 представителей региона. Подмосковье завоевало 1 золотую и 1 серебряную медали, а также 2 специальных приза, сообщает пресс-служба организатора мероприятия – АНО «Россия – страна возможностей».

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» прошел уже в 18 раз. Основными тематическими линиями XVIII сезона конкурса стали наука, технологии и космос, его приурочили к 60-летию первого полета Ю. А. Гагарина в космос.

Специально по тематике конкурса была создана отдельная детская номинация «Сказки о космосе», ее победителями стали 6 юных жителей Подмосковья. Всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. Конкурс также вошел в план реализации Года науки и технологий в России.

«В 2021 году свои идеи и проекты представили 91 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек – ровно в 2 раза больше, чем в предыдущем году», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Согласно результатам конкурса, коммерческий директор научно-производственного предприятия «Нилкорп» из Московской области Лидия Усанова заняла первое место в номинации «Большая технологическая разведка моей страны», представив в финале конкурса разработку под названием VideoOculograph.

Главная особенность разработки – возможность дистанционной диагностики пациента по видеозаписи из любой точки мира. В процессе важно лишь хорошее качество съемки.

В качестве приза Лидия получила премию от партнера номинации – Пермского национального исследовательского политехнического университета и сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».

«К настоящему моменту организовано мелкосерийное производство, решение успешно внедрено в 16 медицинских клиниках, для медицинского персонала проведены обучающие семинары по работе с ним, сама технология защищена рядом патентов. Уверена, что при поддержке платформы «Россия – страна возможностей» мы сможем распространить технологию на всю страну» – сказала Усанова.

Федор Никонов из Московской области занял второе место в номинации для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, представив проект «Русский дом» в Хургаде», направленный на развитие российской культуры в Египте.

В рамках проекта планируется возобновление работы русской школы «Светоч» в Хургаде, издание газеты «КП в Египте» и проведение фестиваля российской культуры, ежегодно проходившего в городе до 2014 года.

Мария Семерня, магистр университета «Дубна», стала обладателем специального приза в номинации «Экология моей страны», представив систему непрерывного экологического образования и просвещения муниципалитета, которая представляет собой комплекс просветительских, учебно-воспитательных и информационных занятий, а также различных экологических акций.

«Проект реализуется с 2007 года на базе университета «Дубна», ежегодно пополняясь новыми участниками и методами, задачами и видами деятельности, увеличивая число партнеров, применяемых методов и активностей. Мы очень рады, что его оценили эксперты столь значимого и большого конкурса!» – поделилась Семерия.

Олеся Рыжова, студентка Гжельского государственного университета, представила проект «Сенсорная комната – шаг на пути развития ребенка», направленный на создание благоприятных условий для социализации детей раннего и дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также организацию консультативной и психолого-педагогической помощи родителям.

Рыжова стала обладательницей специального приза номинации «Моя педагогическая инициатива» и была рекомендована к присуждению гранта в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

В числе детей из Подмосковья, победивших в специальной номинации «Сказки о космосе», оказались: Лев Филатов, 8 лет, сказка «Дружелюбная ракета», Ярослав Заблоцкий, 5 лет, макет «Космический Космос», Таисия Муравьева, 12 лет, рисунок «Юрий Гагарин». А также Глеб Моисеев, 13 лет, сказка «Экзамен», Мирослава Шматкова, 13 лет, сказка «Воплощение зла. Космическая миссия», Вячеслав Бережанский, 13 лет, сказка «Рождение созвездий».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

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