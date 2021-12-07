РИАМО - 7 дек. Движение электропоездов на участке Тушинская – Павшино на МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги восстановлено. Ранее там остановили движение из-за упавшего на пути человека, сообщает пресс-служба ЦППК.

Локомотивной бригаде пришлось применить экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось. Врачи и спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

Железнодорожные составы прекратили движение на полчаса. Сейчас ЦППК совместно с руководством МЖД вводят в график поезда, которые были задержаны из-за инцидента. Некоторые из поездов отменят, поэтому на некоторое время будут увеличены интервалы между поездами.

В ЦППК напомнили, что пассажирам следует соблюдать правила нахождения на платформах и не выходить на железнодорожные пути в не предназначенных для этого местах.

Новый участок Большого кольца связан пересадками с 7 линиями метро и 2 станциями МЦД>>