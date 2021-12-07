РИАМО - 7 дек. Сергиево-Посадский музей, музей-заповедник «Мелихово» и музей «Новый Иерусалим» стали самыми популярными музеями у школьников Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

С начала совместного проекта министерства культуры региона и министерства образования Московской области в 2021 году государственные музеи посетили почти 75 тысяч школьников из 48 городских округов региона.

Музей в Сергиево-Посадском округе посетили 10,5 тыс. школьников, заповедник А.П. Чехова «Мелихово» — 8,9 тыс., «Новый Иерусалим» — 8,3 тыс.

Проект будет продолжен и в 2022 году. Жителям региона также напомнили, что музеи Подмосковья включены во Всероссийскую программу «Пушкинская карта».

Все мероприятия в музеях проходят при соблюдении мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

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