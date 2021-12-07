РИАМО - 7 дек. Вожатую из детского лагеря в округе Пушкинский признали виновной в убийстве коллеги, она получила 7 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Преступление произошло 22 июня 2021 года. В помещении для проживания нашли тело 20-летней вожатой с ножевыми ранениями в области груди. Выяснилось, что к убийству причастна коллега потерпевшей, проживавшая с ней в одной комнате.

Во время допроса девушка призналась в убийстве. По ее словам, преступление она совершила в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры.

Обе девушки были студентками одного из вузов и проходили практику в лагере.

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