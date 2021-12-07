РИАМО - 7 дек. Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы и убивший двух человек, заранее спланировал нападение, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что 46-летнего стрелка направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
По предварительной информации, в момент совершения преступления и последующего задержания Глазов находился в невменяемом состоянии.
Четверых пострадавших при стрельбе в МФЦ, среди которых 10-летняя девочка, доставили в операционные отделения городских больниц.
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