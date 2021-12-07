РИАМО - 7 дек. Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы и убивший двух человек, заранее спланировал нападение, сообщает ТАСС.

«Сергей Глазов заранее спланировал нападение, он пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять», - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что 46-летнего стрелка направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

По предварительной информации, в момент совершения преступления и последующего задержания Глазов находился в невменяемом состоянии.

Четверых пострадавших при стрельбе в МФЦ, среди которых 10-летняя девочка, доставили в операционные отделения городских больниц.

Стрельба из‑за маски в МФЦ Москвы: что известно о происшествии и судьбе пострадавших>>