РИАМО - 7 дек. В России могут ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного пластика, который не подвергается переработке, сообщает ТАСС.
Как рассказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, запрет планируется ввести в начале 2023 года.
Российский экологический оператор подготовил перечень из 28 одноразовых товаров и упаковок, которые компания предложила запретить в РФ. В список вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки и стаканы, коробки и пачки для табачной продукции, блистерные упаковки, кроме тех, что используются для лекарственных препаратов, а также дой-паки и сумки-сетки для овощей и фруктов.
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