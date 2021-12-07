РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В СДК «Надежда» поселка МИС Подольска 8 декабря проведут бесплатный кулинарный мастер-класс «Хрустящая капустка» по засолке капусты к новогоднему столу, сообщили в администрации СДК.

Квашеная капуста всегда являлась неотъемлемой частью русского застолья. Ее подавали и к царскому столу, и в обычных крестьянских семьях. Квашеная капуста является вкусным и полезным угощением. До Нового года осталось совсем немного дней, значит, самое время готовить вкусную и хрустящую капусту для себя и своих гостей.

В 15:00 в СДК «Надежда» ждут желающих принять активное участие в мастер-классе по засолке капусты. Мастерица расскажет о секретах засолки капусты. Во время засолки можно будет спеть песни и частушки. Так готовить будет веселее, а капуста получится вкуснее.

У каждого будет возможность самому попробовать засолить капусту. Шинкованную капусту и натертую морковь перемешают с солью. Далее полученную овощную смесь отправят в банку. Затем нужно будет набраться терпения и подождать неделю, пока капуста полностью досолится и получится вкуснейший разносол.

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