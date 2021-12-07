РИАМО - 7 дек. Обильный снегопад прошел на всей территории Ленинского округа – за день выпала четверть месячной нормы осадков. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации округа.

На борьбу с последствиями непогоды на дорогах округа выехало более 200 единиц техники.

В уборке дворов задействовано свыше 50 единиц малой механизации и более 400 сотрудников. Для расчистки снега свои ресурсы подключили также и управляющие компании — как муниципальные, так и частные.

«В первую очередь коммунальщики чистят и проводят противогололедную обработку тротуаров, подходов к социальным объектам, остановкам общественного транспорта, контейнерным площадкам», — отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

При необходимости для уборки снега будет привлечена дополнительная техника.

По прогнозам синоптиков, снегопад может продолжиться и 8 декабря. Жителям округа рекомендовали быть максимально осторожными и по возможности пользоваться общественным транспортом.

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