РИАМО - 7 дек. Возле 10 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро высадили более 3 тыс. деревьев и около 18 тыс. кустарников по программе благоустройства, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Благоустройство – обязательный этап работ при запуске новых станций метро. Возле десяти введенных станций Большого кольца благоустроено более 44 га прилегающих территорий», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с открытием нового участка БКЛ москвичи получили несколько новых общественных пространств недалеко от дома, оборудованных велопарковками, остановками общественного транспорта, скамейками, урнами и другими малыми архитектурными формами.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что благоустройство территории около станций метро предполагает создание удобной среды для всех категорий граждан.

«Показательным примером проведенного благоустройства может стать территория у станции «Кунцевской», имеющая сложный рельеф. Здесь применили прием геопластики, давший возможность создать озелененные холмы, органично вписав технические сооружения метрополитена и разместить отдельное пространство для отдыха», – рассказал Кравцов.

Он также добавил, что вскоре возле станции появится амфитеатр, поворотные парковые кресла и качели.

Всего в ходе работ по благоустройству 10 станций уложено свыше 13 гектаров гранитного мощения и более 14 гектаров асфальтобетона.

«Главное для нас при осуществлении благоустройства – организация удобного городского пространства и комфортной среды для москвичей, поскольку новые станции становятся точками притяжения и досуга для всех жителей района», – подытожил Кравцов.

7 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку из десяти станций БКЛ – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

В ходе мероприятия Собянин рассказал, что на БКЛ остается достроить 9 станций и выразил надежду, что в 2023 году кольцо замкнется и будет работать в полноценном режиме.

Большая кольцевая линия – флагманский проект столичного метростроения. Ее длина составит 70 км, на ней разместится 31 станция, 22 из которых уже открыты.

Новый участок Большого кольца связан пересадками с 7 линиями метро и 2 станциями МЦД>>