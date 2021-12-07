РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Юные спортсмены ФСК «Заречье» микрорайона Климовск Подольска стали победителями турнира «Красно-черный кубок» ФК «Витязь», сообщает теротдел администрации округа.

Турнир проходил в начале декабря в городе Электростали. В нем приняли участие команды Москвы и Московской области.

В финале подольские футболисты одержали победу над командой «Ротор» Москвы со счетом 2:1. Ярослав Ткаченко стал лучшим игроком команды.

Власти округа искренне поздравили юных спортсменов и их наставников Сергея Белослудцева и Сергея Потопава и пожелали новых побед.

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