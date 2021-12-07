Днем во вторник, 7 декабря, в МФЦ на юго-востоке столицы 45-летний москвич открыл стрельбу. В результате инцидента двое человек погибли, а четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка. Нападавший задержан сотрудником подразделения по вопросам миграции. Подробности – в материале РИАМО.

Открыл огонь из-за просьбы надеть маску

В многофункциональном центре «Рязанский» на юго-востоке Москвы на 1-й Новокузьминской улице днем во вторник мужчина открыл стрельбу.

Предположительно, причиной конфликта стала просьба охранника к посетителю надеть защитную маску. Как пишут «Известия» со ссылкой на источник, мужчина приехал в учреждение на велосипеде с мотором, при себе у него было две сумки.

После словесной перепалки 45-летний москвич открыл огонь из пистолета. Посетители и сотрудники, услышав звуки стрельбы, начали выбегать на улицу.

Нападавшего обезвредил безоружный полицейский

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленника задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся в здании. Ему удалось догнать и обезвредить открывшего огонь. Преступника увезли в отдел полиции для допроса.

«Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож», – отметила Волк.

Также она подчеркнула, что смелые действия сотрудника полиции позволили не допустить большего числа жертв. На сайте «МВД Медиа» сообщается, что Георгия Домолаева представят к государственной награде.

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Пострадавшие в больницах

После трагедии к зданию прибыло большое количество оперативников: сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. В результате инцидента погибли двое человек – охранник и сотрудница-оператор. Еще четверо человек получили ранения. По сообщению заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, среди них – сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе 10-летняя девочка.

Двух женщин и мужчину доставили в НИИ Склифосовского, а девочку увезли в Морозовскую больницу. Все они находятся в операционных. В СМИ появились сообщения, что пострадавший ребенок умер, однако затем в столичном главе СК РФ опровергли эту информацию. По словам представителя ведомства, девочка сейчас в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Соболезнования пострадавшим и семьям погибших выразили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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Бывший военный

По данным СМИ, нападавшего зовут Сергей Глазов – он бывший военнослужащий. Возможно, он состоял в Службе внешней разведки РФ – информация об этом проверяется.

45-летний москвич стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на него. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Как сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина находился в неадекватном состоянии, на допросе говорил про пандемию и мировой заговор. Стрелка направят на психиатрическую экспертизу. Взрывных устройств при злоумышленнике не нашли.

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