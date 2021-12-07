РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В городском округе Люберцы в очистке дворов и дорог от снега задействовали около 1,5 тыс. человек и более 170 единиц спецтехники, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Все дорожные и коммунальные службы городского округа Люберцы переведены на усиленный режим работы. Сегодня для борьбы со снегом на улицы вышли порядка 1 505 рабочих и более 170 единиц спецтехники», – сказал Ружицкий.

По его словам, очищают дороги, вылетные магистрали, эстакады, дворы, подъезды к объектам социальной инфраструктуры и остановочным павильонам, подходы к железнодорожным станциям.

Также Ружицкий призвал водителей быть аккуратными на дорогах.

«Будьте внимательны за рулем – видимость на дорогах сильно ухудшилась. Также убедительно прошу вас: не паркуйтесь на центральных улицах, на проезжей части, узких внутридворовых проездах. Вы можете помешать работе уборочной техники», – добавил Ружицкий.

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