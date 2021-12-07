РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Полицейские Люберец задержали мужчину, который выбросил щенка из окна 14 этажа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение от жительницы дома на Наташинской улице о данном инциденте.

По словам других жителей, собаку выбросили на припаркованный автомобиль. Питомец получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудник отдела дознания возбудил уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Задержанным оказался местный житель 1992 года рождения. Люберецкий городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.