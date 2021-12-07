РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. Московский авиационно-ремонтный завод (МАРЗ) ДОСААФ в Балашихе стал участником национального проекта «Производительность труда», в качестве пилотного потока был выбран процесс ремонта вертолета Ми-8, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В рамках программы эксперты Федерального центра компетенций выходят на предприятия и помогают настроить производственный процесс и обучить сотрудников по методике «бережливого производства». Для МАРЗ участие в данном проекте открывает широкие возможности по улучшению качества работы и роста финансовых результатов.

В качестве пилотного потока был выбран процесс ремонта вертолета Ми-8. Задача - снизить время ремонта, чтобы выйти на условия, которые диктует рынок. В ближайшие месяцы специалисты будут работать над созданием образцового участка ремонта вертолета Ми-8, чтобы потом успешный опыт распространить и на другие цеха.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется по всей стране с 2018 года и обеспечивает формирование новой производственной культуры. Сейчас в нем участвует более 3 тыс. предприятий из 70 регионов страны.