РИАМО - 7 дек. Следователи в Истре проводят проверку по факту гибели рабочего в результате пожара на складе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Возгорание произошло на объекте строительства складского помещения в деревне Деньково.

После локализации спасатели нашли тело рабочего строительной организации. По данному факту организовали проведение доследственной проверки.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Кроме того, по факту пожара на складе проверку начала Истринская городская прокуратура.