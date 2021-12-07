РИАМО - 7 дек. Следователи в Истре проводят проверку по факту гибели рабочего в результате пожара на складе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Возгорание произошло на объекте строительства складского помещения в деревне Деньково.
После локализации спасатели нашли тело рабочего строительной организации. По данному факту организовали проведение доследственной проверки.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Кроме того, по факту пожара на складе проверку начала Истринская городская прокуратура.
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