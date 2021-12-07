РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Заместитель директора гимназии им. Подольских курсантов, лауреат конкурса «Учитель года» Павел Красновид провел областной открытый онлайн-урок, посвященный событиям битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации округа.

Урок начался со слов: «Говорит и показывает Подмосковье, Подольск, гимназия им. Подольских курсантов!». Слушатели узнали о важных событиях первого года Великой Отечественной войны и о том, что битва за Москву стала одной из самых значимых за всю ее историю. Столицу защищали с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Контрнаступление, начавшееся 5 декабря 1941 года, стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне. В нем участвовали более 7 млн человек.

Ни одна столица мира не дала такого мощного отпора немецко-фашистским захватчикам – 5 декабря 1941 года, 80 лет назад, на подмосковной земле развенчали миф о непобедимости гитлеровской Германии и похоронили планы на быстрый захват Москвы и победу над СССР. Контрнаступление советских войск было первой победой совесткого народа в Великой Отечественной войне. Эта победа стала началом долгого, героического, трагического и кровопролитного пути к Великой Победе в мае 1945-го.

Операция «Тайфун», которую фашистская Германия начала 30 сентября 1941 года, предполагала, что еще до начала зимы в течение 10-12 недель немцы возьмут Москву. Город планировали уничтожить. Но жители столицы и Подмосковья встали на его героическую защиту. В июле в Москве и Подмосковье сформировали 12 дивизий, а в октябре еще 4. Для того, чтобы поднять моральный дух народа и армии, приняли решение о проведении военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, с которого войска уходили прямо на фронт.

Во время онлайн-урока слушатели узнали о героях битвы за Москву – Зое Космодемьянской, Викторе Талалихине, 28 героях-панфиловцах, бойцах народного ополчения и о Подольских курсантах, многие из которых ценой своих жизней остановили врага на Ильинском рубеже.

Глава Подольска вручил ветерану ВОВ памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву»>>