РИАМО - 7 дек. В Одинцовском округе в зоне ответственности муниципалитета находится 735 автомобильных дорог местного значения. На превентивную обработку проезжей части техника вышла уже в 3:30, сообщает пресс-служба администрации округа.

В уборке было задействовано около 70 единиц спецтехники: КДМ, тракторы и тротуароуборочные механизмы и 109 дорожных рабочих.

«Наши дорожные предприятия убирают 627 километров муниципальных дорог общего пользования. Их площадь составляет 3,2 миллиона квадратных метров. В первую очередь от снега очищают остановочные пункты общественного транспорта. Их в округе 152. Затем убираются пешеходные переходы и тротуары рядом с образовательными учреждениями и социальными объектами, спуски и подъемы. С начала зимнего сезона дорожники убрали и вывезли на снегосвалки уже 780 кубометров снега», — сказал глава округа Андрей Иванов.

В уборке дворовых территорий и общественных пространств в Одинцовском округе во время снегопада задействовано 1439 дворников. В соответствии с действующими нормативами в течение двух часов после окончания снегопада территорию необходимо обработать противогололедными средствами. На уборку снега отводится 12 часов, на его вывоз – не более 5 суток.

Глава муниципалитета напомнил, что в приоритетном порядке убираются входные группы многоквартирных домов, лестницы, спуски, пешеходные дорожки и тротуары. Затем от снега расчищают подъезды к контейнерным площадкам, внутриквартальные проезды, парковки, детские и спортивные площадки.

«Во время снегопада к уборке дворов и общественных пространств, помимо дворников, привлекается более 180 единиц техники и 90 средств малой механизации, а также свыше 400 сотрудников МБУ и управляющих компаний», - уточнил Иванов.

Проверка качества уборки снега в Одинцовском округе ведется одновременно тремя способами: с помощью специального мобильного приложения, камер видеонаблюдения и в ходе выездных проверок сотрудников Госадмтехнадзора.