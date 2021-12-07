РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. В городском округе Балашиха задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у юной посетительницы торгового центра, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по Балашихе МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 32-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил у ее несовершеннолетней дочери мобильный телефон. Она поставила его на зарядку в холле торгового центра на Шоссе Энтузиастов, после чего отлучилась, а когда вернулась, то не обнаружила телефон на месте. Сумма материального ущерба составила более 46 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 48-летний местный житель, у которого изъято похищенное имущество.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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