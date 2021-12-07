РИАМО - 7 дек. Российский президент Владимир Путин и лидер США Джо Байден начали двусторонние переговоры, которые проходят в формате телемоста, сообщает «МИР 24».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Байден могут проговорить долгое время.

Президент страны вышел на связь с коллегой из США из своей резиденции в Сочи. Разговор впервые организован по защищенной линии видеосвязи, которая предназначена для общения руководства двух стран.

Главы государств могут обсудить ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, а еще тему стратегической стабильности и двусторонней повестки дня.

Ранее в Кремле отметили, что в России не ожидают каких-то прорывов от данной беседы двух лидеров.

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