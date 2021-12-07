РИАМО - 7 дек. До конца 2021 года на базе средней общеобразовательной школы №17 в Новой Трехгорке в Одинцове обустроят еще один мини-детсад. Ход работ на объекте проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Иванов рассказал, что сейчас в корпусе младшей школы идет ремонт, после завершения здесь разместятся четыре группы – суммарно на 70 детей.

«Продолжаем создавать дополнительные места для дошкольников в мини-садах. В школе №17 работы начались неделю назад, до конца года строители сдадут нам готовый объект. Сейчас в Одинцовском округе действуют 6 мини-садов: 5 – в Одинцове, 1 — в Звенигороде. В общей сложности они дали системе образования более 600 мест. Еще 70 теперь будет в Новой Трехгорке», - сказал Иванов.

Глава Одинцовского округа добавил, что внедрение этой практики позволяет сокращать очередь в детские сады, особенно в микрорайонах с плотной застройкой. Важно отметить, что в 2023 году на улице Кутузовской в Новой Трехгорке появится большой детский сад на 400 мест. Средства на его строительство в бюджете запланированы.

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