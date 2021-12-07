РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. На Октябрьской площади в микрорайоне Климовск Подольска появилась 12-метровая новогодняя елка, сообщает теротдел администрации округа.

Позже Октябрьскую площадь украсят светодиодными конструкциями.

В Подольске к новогодним праздникам установят светодиодные композиции «Арка Электро», «Часы с оленем», «Променад», «Снегирь», «Салют», «Млечный путь», «Таинственная башня», «Лесные гости», «Маска», «Книга с пером», «Под куполом Рождества» и многие другие.

После проведения закупочных процедур по поставке и монтажу новогоднего оформления к 20 декабря планируется провести дополнительную установку 26 видов светодиодных праздничных композиций по 20 адресам.

Композиции появятся в Подольске на бульваре Юности, в сквере Поколений, на бульваре Льва Толстого, в Пушкинском, Благовещенском и Юбилейном скверах, на площади Славы, в парке Талалихина, а также в поселке Дубровицы, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади, в парке «Дубрава» и Детском парке и в других местах.

Всего на общественных пространствах, в парках, на территориях дворов, а также предприятий и организаций планируется установить и украсить 152 ели.

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