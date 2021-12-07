РИАМО - 7 дек. Мужчина, открывший огонь в МФЦ «Рязанский» в Москве, будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу для оценки его состояния, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мужчина начал стрелять после возникшей ссоры из-за маски. Позже он был задержан.

Двое сотрудников – администратор и охранник – погибли на месте, еще 4 человека пострадали. Среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, включая ребенка.

Сотрудника полиции, который остановил стрелка, представят к государственной награде. Соответствующее решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>