РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Во дворце спорта «Триумф» Люберец жители пенсионного возраста могут заниматься физкультурой бесплатно, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках губернаторского проекта «Активное долголетие в Подмосковье» на занятия приглашают женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет по адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 4.

По понедельникам в «Триумфе» проводятся занятия по пилатесу и гибкости, по средам – силовая тренировка и суставная гимнастика, по пятницам – йога, по субботам – дыхательная гимнастика.

Записаться можно в будни с 9:00 до 18:00 по номеру телефона: 8(925)459-92-19.

Также тренировки проводят в клубе «Активное долголетие» по адресу: г. Люберцы, ул. Куракинская, д. 5.