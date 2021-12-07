РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В подмосковном Подольске покрылась льдом река Петрица, толщина ледостава достигает 3 см, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Седьмой день продолжается мониторинг водных объектов в рамках областной акции «Тонкий лед». Его проводят смены спасателей пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас».

Река Пахра пока не замерзла. По итогам истекшего периода времени патрулирования водных акваторий сменами ПСЧ-309 и ПСЧ-214 на территории ответственности Подольского территориального управления происшествий не выявлено.

Наряду с замерами пожарно-спасательные подразделения Подольского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают размещать предупреждающие знаки об опасности выхода на лед на берегах водных акваторий в районах выезда своих подразделений.