РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 дек. Во вторник в детской школе искусств им. В.К. Андреева в Котельниках выпускники учреждения представили на выставке работы на тему «Зимние пейзажи», сообщает пресс-служба администрации округа.

Авторами произведений стали Аэлита Черевко, Мария Филиппова, Ирина Конова, Александра Степина, Екатерина Савва, Алина Костяева и другие выпускники художественного отделения.

Работы подготовили под руководством Натальи Тарасовой и Елены Чевичеловой.