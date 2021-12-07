РИАМО - 7 дек. Минтруд РФ подготовил предложения о дополнительной компенсации инфляции для пенсионеров, это было сделано по поручению президента страны Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства Антона Котякова, индексация пенсий в рамках бюджета предполагается на 5,9%. Однако он отметил, что инфляция по итогам года превысит этот показатель.

«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов <...> дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения», — сказал Котяков.

Под подчеркнул, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

Ранее Путин подписал закон, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году увеличится до 13 890 рублей в месяц.