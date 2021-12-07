РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. С 29 ноября по 5 декабря в подземном переходе под станцией Люберцы-1 выявили 7 случаев незаконной торговли, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Совместно с сотрудниками правоохранительных органов и народной дружиной было выявлено и пресечено 7 случаев несанкционированной торговли», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю составили 9 административных штрафов на общую сумму 36 тыс. рублей. Протоколы выписали в соответствии с законом «Об административной ответственности за правонарушения в сфере потребительского рынка и услуг на территории Московской области».

Штрафы за торговлю без касс в Подмосковье превысили 3 млн руб за 8 месяцев>>