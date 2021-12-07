РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. В Домодедове привлекли к ответственности местного жителя, который незаконно сжигал отходы на территории ООО «Колычевское», сообщается на сайте Минэкологии Московской области.

Экологи провели расследование по обращению администрации округа, куда начали поступать жалобы жителей на задымление, источником которого является территория ООО «Колычевское» в деревне Вяльково.

«На этой территории арендуют площади несколько предпринимателей и компаний. В ходе осмотра установлено, что местный житель организовал сбор отходов с различных площадок и сжигал их в большой печи. Нарушитель привлечен к ответственности, с ним проведена беседа, после которой гражданин добровольно демонтировал конструкцию для сжигания», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Глава Минэкологии добавил, что инспекторы эконадзора продолжают рейды по пресечению незаконного сжигания мусора. Накануне аналогичное нарушение было пресечено в сельском поселении Ильинское городского округа Красногорск. Нарушитель также оштрафован, печь демонтирована.

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