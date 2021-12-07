РИАМО - 7 дек. После локализации пожара на складе в деревне Деньково городского округа Истра нашли тело рабочего стройорганизации, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Сообщение о возгорании поступило днем во вторник. Горит одноэтажный склад с металлической кровлей, обшитой сэндвич-панелями с утеплителем. В нем хранятся стройматериалы.

Возгорание локализовано на площади 500 кв. м. Огонь тушат 104 человека и 33 единицы техники.

По факту пожара на складе проверку начала Истринская городская прокуратура. Ход и результаты данной процессуальной проверки были поставлены в региональной прокуратуре на контроль.

СК проводит проверку после гибели рабочего при пожаре в Истре>>