РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Подольская хореографическая студия «Пируэт» представила отчетный концерт «Заветная мечта», в финале юные артисты вышли на сцену под аплодисменты зрителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Концерт провели в актовом зале МУК «КДЦ «Южный». Зрителей пригласили в удивительный мир творчества, грации, мастерства и фантазии, изящного танца.

Руководители студии Ангелина Царевская и Наталья Савинова подготовили сценарий. В нем постарались отразить, что за каждой дверью ждут удивительные открытия и новые эмоции. Чтобы приблизиться к заветной мечте и раскрыть весь творческий потенциал, нужно открыть свою дверь. Если сделать правильный выбор, то будешь счастлив и успешен.

Программа состояла как из новых, так и из уже полюбившиеся зрителям номеров. В них приняли участие воспитанники разных возрастных групп.

По традиции прозвучали теплые напутственные слова всем участникам студии. В финале на сцену вышли все юные танцоры, которые получили заслуженные аплодисменты зрителей.

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