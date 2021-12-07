РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Станцию обезжелезивания открыли на водозаборном узле в деревне Путилково в подмосковном Красногорске во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Ранее на встрече с временно исполняющим полномочия главы горокруга Дмитрием Волковым жители старой части деревни Путилково пожаловались на низкое качество водопроводной воды. Гендиректор АО «Водоканал» Петр Шейкин сообщил тогда, что на ВЗУ идет монтаж станции обезжелезивания. С ее запуском качество воды придет к нормативному. Во вторник станцию запустили.

«Нашей задачей было увеличение производительности системы обезжелезивания на полную мощность добычи скважинных насосов. На сегодняшний день на данном водозаборном узле работает 3 насоса», - сказал генеральный директор ООО «Гост вода» Андрей Сычев.

Как пояснил Петр Шейкин, ВЗУ передали на обслуживание АО «Водоканал» в июне 2017 года.

«При обследовании объекта мы пришли к выводу, что здесь не работает станция очистки, которая ранее была смонтирована частной эксплуатирующей организацией», - отметил Шейкин.

Было принято решение о монтаже новой станции. Подрядная организация приступила к работе 15 сентября.

«В настоящее время они уже выполнили все работы, и мы уже можем говорить с полной ответственностью, что даем населению полноценную очищенную воду, которую можно употреблять в пищу», - подчеркнул Шейкин.

По его словам, перед запуском станции провели анализ воды, она соответствует нормам.

Обновленная станция обезжелезивания обошлась примерно в 12,4 млн рублей.

Петр Шейкин, а также активная жительница деревни Наталья Шерстобитова попробовали очищенную воду на вкус.

«Никаких посторонних запахов и привкуса я не ощутила, вода прозрачная», - поделилась Шерстобитова.

По словам жительницы, в Путилкове проблемы с водой длились около 15 лет. Она была ржавая, повышенной жесткости, с повышенным содержанием фтора.

«Рада, что нас услышали, и сегодня ввели в эксплуатацию новое оборудование. Надеюсь, мы в своих квартирах ощутим изменения качества воды», - сказала Шерстобитова.

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