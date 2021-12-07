РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В Подольске полицейские задержали подозреваемого в краже спортивной одежды и обуви приезжего сотрудника склада, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческого предприятия о краже спортивной одежды и обуви со склада фирмы в деревне Коледино. Общая сумма материального ущерба составила более 37 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего уроженца Тамбовской области, сотрудника склада. Похищенное имущество у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 158 УК РФ (кража).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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