РИАМО - 7 дек. Пожар на складе в деревне Деньково в городском округе Истра локализовали на площади 500 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС днем во вторник. Пожар произошел в одноэтажном здании склада с металлической кровлей, обшитом сэндвич-панелями с утеплителем. На складе хранятся стройматериалы.

В 16:34 пожар был локализован на площади 500 кв. м.

На месте работают 104 человека и 33 единицы техники.