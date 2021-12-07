РИАМО - 7 дек. В программе социальной газификации Подмосковья предусмотрена установка датчиков, сигнализирующих об утечке газа, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«По поручению губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева – ред.) сейчас в Московской области датчики загазованности <…> устанавливаются в обязательном порядке», - сказал Баранов.

Он добавил, что датчик предусмотрен во всех пакетах программы газификации. Наиболее дешевый датчик загазованности, который дает только звуковой сигнал и визуальный, стоит около 1500 рублей. В более дорогих датчиках есть клапан, который, помимо сигнала, автоматически перекрывает подачу газа.

Баранов напомнил, что жители вправе самостоятельно решать, нужны ли им те или иные опции.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

900 населенных пунктов в Подмосковье газифицировали по президентской программе>>