РИАМО - 7 дек. Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал стрелка в столичном МФЦ. Соответствующее видео опубликовано на сайте «МВД Медиа».

Он сообщил, что был на рабочем месте, когда услышал звуки выстрелов и пожарной сигнализации. Выйдя в коридор, полицейский увидел мужчину, который убегал в сторону выхода из МФЦ.

«Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление, я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться оружием, обезвредил его и дождался прибытия помощи», – уточнил Домолаев.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение представить старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева к государственной награде.

Во вторник днем 45-летний мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский». Его задержали. Конфликт, приведший к стрельбе, произошел из-за просьбы надеть маску.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>