РИАМО - 7 дек. На МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги приостановлено движение составов в область через станцию Пенягино из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На станцию вызвана бригада спасателей. На время ожидания МЧС движение по железнодорожным путям будет остановлено.

Часть электропоездов будет отменена. Пассажирам рекомендуется использовать альтернативные виды общественного транспорта.

5 декабря на Калужско-Рижской линии московского метро движение поездов было остановлено из-за человека, залезшего на крышу вагона. Столичный Дептранс напоминает, что спускаться на пути на железной дороге и метро и ехать вне салона поездов смертельно опасно.

Новый участок Большого кольца связан пересадками с 7 линиями метро и 2 станциями МЦД>>