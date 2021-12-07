Впереди самый долгожданный и любимый праздник детей – Новый год. Значит, пришло время покупать билеты на елки. В этом году посетить их можно будет как онлайн, так и очно, правда, для некоторых мероприятий понадобится QR-код. В Московском регионе, помимо привычных тематических программ, пройдут и нестандартные представления, например, киберпанк-шоу. О самых интересных и масштабных новогодних елках в Московском регионе – в гиде РИАМО.

Covid-free елки

В Московском регионе в предстоящие праздники состоится довольно большое количество мероприятий, однако в этом году они пройдут в разных форматах. Некоторые елки станут Covid-free, а другие площадки будут работать с вместимостью 50%.

Детям до 18 лет QR-код не понадобится, а вот родителям, как правило, придется предъявить сертификат о вакцинации или же действующий ПЦР-тест, а также паспорт. Перед покупкой билетов стоит обратить особое внимание на условия посещения елок и спектаклей.

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«Тайна вселенной Деда Мороза»

фото предоставлено организаторами

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, Crocus City Hall

Когда: 25 декабря 2021 года – 08 января 2022 года

Цена: от 650 рублей

В этот раз в «Крокус Сити Холле» состоится масштабное шоу «Тайна вселенной Деда Мороза». Мероприятия пройдут с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года.

По сюжету настоящему Деду Морозу с Русского Севера придется спасти Новый год и вместе с посетителями дать отпор колдуну Агрызу. Действие будет происходить как на сцене, так и в зале.

Мероприятие пройдет в формате Covid-free. Билеты можно приобрести на сайте. После покупки будет также доступен бесплатный билет на интерактивное онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза».

«Пять чудес Деда Мороза»

предоставлено организаторами

Где: онлайн

Когда: 25 декабря 2021 года – 09 января 2022 года

Цена: от 790 рублей

Посетить новогоднюю елку можно не только офлайн, но и онлайн. Дети смогут, не выходя из дома, отправиться в интерактивное приключение «Пять чудес Деда Мороза» в рамках программы «Елки в Крокусе».

Шоу сочетает сразу несколько жанров: кино, интерактив, элементы компьютерной игры и театральной постановки, персонализированный контент. Билеты можно купить по ссылке.

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«Буба: КосмоЕлка»

Где: концертные площадки Москвы

Когда: 18 декабря 2021 года – 08 января 2022 года

Цена: от 850 рублей

С 18 декабря дети и их родители смогут посетить «КосмоЕлку» на одной из концертных площадок столицы. Так, 18 декабря шоу покажут в КЗ «Измайлово», 19, 25, 28 декабря и 8 января – в Центре международной торговли, 26 декабря – в культурном центре «Щукино», а 5,6 и 7 января – в Конгресс-центре на Вернадского.

Посетителям вместе с персонажем Буба предстоит отыскать самую яркую звезду для праздничной елки. Ребенок станет полноправным участником девяти разных шоу: лазерного, циркового, мыльного, дымового и других. Спектакль будет не только развлекательным, но и познавательным. Продолжительность – 55 минут. Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно на сайте «Яндекс.Афиша».

«Северная сказка Дедушки Мороза»

Где: Москва, ул. Знаменка, д. 5, Галерея им. А. Шилова

Когда: 11 декабря 2021 года – 16 января 2022 года

Цена: от 2 600 рублей

С 11 декабря в галерее имени Шилова начнутся новогодние и рождественские елки для детей от трех лет. «Северная сказка Дедушки Мороза» пройдет в Каминном зале XIX века. В программе – спектакль, игровая часть, а также театр теней и кукол.

Мероприятие – камерное, оно рассчитано на 35 детей. Продолжительность 1,5 часа. Билеты можно приобрести по ссылке.

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Новогоднее киберпанк-шоу

официальная страница мероприятия

Где: Москва, Михайловский пр-д, д. 1, стр. 1

Когда: 26 декабря 2021 года – 10 января 2022 года

Цена: от 3 700 рублей

С 26 декабря в Москве стартует уникальная иммерсивная программа – новогоднее киберпанк-шоу «Тайна станции 2022». На этой нестандартной елке детей ждут криовзрывы, перестрелки с зомби, киберпанк Дед Мороз и многое другое. Зрители смогут сфотографироваться с героями шоу и пройти интерактивный новогодний квест. Продолжительность мероприятия – 1,5 часа. Билеты можно купить на сайте организаторов.

«Три кота: МегаЕлка»

Где: концертные площадки Москвы

Когда: 19 декабря 2021 года – 8 января 2022 года

Цена: от 700 рублей

Спектакль «Три кота: МегаЕлка» можно будет посмотреть на одной из концертных площадок Москвы. Так, 19 декабря шоу покажут на основной сцене концертного КЗ «Измайлово», 25 декабря – в культурном центре «Щукино», 26 декабря и 4 января – в Конгресс-центре на Вернадского, 28, 29 декабря, а также 2, 3 и 8 января – в Центре международной торговли.

Посетители будут участниками шоу с песнями, танцами и спецэффектами. Детей ждут семь мини-шоу в одном, в частности, фокусы, снежные игры, лазерные шоу и прочее. Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

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«Два мороза»

сайт мэра Москвы

Где: Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 10, театр ГИТИС

Когда: 19 декабря 2021 года – 8 января 2022 года

Цена: от 600 рублей

С 18 декабря в театре ГИТИС стартует новогоднее интерактивное представление «Два Мороза» по мотивам русской сказки. Гостей ждут живой вокал, анимационные проекции на экране сцены и оригинальный сюжет. Перед спектаклем дети смогут поводить хороводы у елки, принять участие в конкурсах Снегурочки и многое другое.

Продолжительность – 1 час 40 минут. Мероприятие планируется в формате Covid-free. Билеты можно купить на сайте ticketland.ru.

«Новогодний круиз»

официальная страница мероприятия

Где: Москва, пр-т Мира, д. 119, стр. 23, ВДНХ, «Москвариум»

Когда: 18 декабря 2021 года – 16 января 2022 года

Цена: от 1 500 рублей

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» приглашает всех на мюзикл на воде «Новогодний круиз». Шоу-приключение стартует 18 декабря. Гостей ждут акробаты, канатоходцы и другие цирковые артисты, но главные герои мероприятия – морские львы, дельфины и касатки. Посещение шоу возможно только при предъявлении QR-кода. Билеты доступны на сайте площадки.

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«Вперед, в Новый год!»

Где: Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, киностудия «Мосфильм»

Когда: 18 декабря 2021 года – 9 января 2022 года

Цена: от 450 рублей

На главной киностудии страны традиционно в канун Нового года проводят различные представления для детей. В этот раз посетители отправятся в волшебную лабораторию изобретения новогодних подарков. Всех ждут профессор гусь, пилот-енот, ворчливый еж и другие персонажи. Мероприятие пройдет в формате Covid-free. Билеты можно купить на сайте «Мосфильма».

«Дорога в Рождество»

официальная страница мероприятия

Где: Москва, ул. Волхонка, д. 15, зал церковных соборов Храма Христа Спасителя

Когда: 24 декабря 2021 года – 9 января 2022 года

Цена: от 1 100 рублей

Рождественская сказка ждет детей и их родителей в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Мероприятие, которое получило статус Патриаршей елки, будет носить не только развлекательный, но и просветительский характер. Перед представлением состоится анимационная программа продолжительностью 45 минут, само шоу продлится один час.

Мероприятие проводится в формате Covid-free. Билеты можно приобрести по ссылке.

«Тайна ледяного дракона»

Где: Москва, Литовский б-р, д. 7, культурный центр «Вдохновение»

Когда: 25 декабря 2021 года – 4 января 2022 года

Цена: от 900 рублей

В КЦ «Вдохновение» пройдет серия новогодних елок «Тайна ледяного дракона». Детей ждут научные эксперименты, спецэффекты и многое другое. Главное в шоу – четырехметровый дракон, который во время мероприятия будет ходить по зрительному залу.

Максимальная наполненность площадки – 50%. Билеты доступны по ссылке.