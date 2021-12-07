РИАМО - 7 дек. Сотрудники столичного МФЦ «Рязанский» доброжелательные и вежливые, всегда помогали посетителям, рассказала РИАМО местная жительница Мария.

Во вторник днем мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго‑востоке Москвы. На месте погибли 2 человека, затем в больнице, по данным СМИ, скончалась раненая девочка. Стрелок был задержан.

«Лично я его (стрелка – ред.) не знала, но, судя по слухам, он - отставной военный. Сотрудники в этом МФЦ доброжелательные, вежливые, всегда отвечали на вопросы и подсказывали. На конфликт они никогда не шли. Я считаю, что если человек невменяемый, то его может что угодно спровоцировать», - отметила горожанка.

Министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев принял решение о награждении старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаев за задержание стрелка. Полицейский смог догнать и задержать стрелявшего, несмотря на то, что сам был безоружен.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>