РИАМО - 7 дек. Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства, сообщает газета «Известия».

Результат исследования будет актуален в течение 48 часов, а не 72 часов.

Такое решение было принято из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее в России были зафиксированы случаи заражения этим штаммом. Заболевшие прибыли из ЮАР. Зараженные «омикроном» испытывают слабость и повышенную температуру.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>