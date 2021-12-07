РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 дек. Два дома жилищного комплекса «Белые росы» в Котельниках готовы на 80%, сдачу квартир ждут 954 человека, передает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.

В округе прошло выездное совещание рабочей группы Московской областной думы по защите прав дольщиков.

Заместитель гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Московской области Максим Гермашев уточнил, что строительство объектов ведется в ускоренном режиме. Дома планируют сдать в первом квартале 2023 года.

Также на заседании отметили ситуацию с дольщиками в городском округе Лыткарино. В ЖК «Высокий берег» квартиры должны были получить 26 человек, у 24 уже выкуплены договоры. В ЖК «Президентский» к марту 2022 года планируется выдать ключи 138 дольщикам.

В начале 2021 года в Московской области насчитывалось порядка 42 тыс. обманутых дольщиков. В настоящий момент вопросы решены более чем по 15 тыс. До конца года планируется возвести объекты еще для 5 тыс. человек.

«Важно не оставлять людей наедине с бедой, а помогать по мере сил и возможностей. Постепенно проблема дольщиков в Подмосковье решается», - сказал Жук.

Дольщиков ЖК «Белые Росы» в Котельниках уведомили о решениях кредиторов>>