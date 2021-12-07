РИАМО - 7 дек. Сотрудники московской полиции оцепили МФЦ, где произошла стрельба, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИАМО.

Полицейские оцепили все подступы к зданию МФЦ. Из него вышли сотрудники кинологической службы с собакой. Через забор видно других правоохранителей и людей в гражданском.

Один из местных жителей случайно узнал о трагедии и пришел на место посмотреть.

«Мне вот местная женщина рассказала, что из-за маски конфликт произошел. Говорят, он (стрелок - ред.) бывший военный был. Я вот даже не знаю, больной он или какой, раз с оружием пришел. Сами понимаете, дело серьезное. Даже не знаю», - рассказал потрясенный местный житель Виталий Лешаков.

Во вторник днем мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский». На месте погибли 2 человека. Стрелок был задержан.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>