РИАМО - 7 дек Сотрудника полиции, который задержал открывшего огонь в московском МФЦ мужчину, представят к государственной награде, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Решение о представлении старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Полицейский задержал стрелявшего, хотя сам не был вооружен.

«Находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож», - отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, задержанным оказался 45-летний москвич.

Волк подчеркнула, что смелые и решительные действия полицейского позволили предотвратить более тяжкие последствия данного инцидента и не допустить других жертв.

Во вторник в ходе конфликта мужчина устроил стрельбу в МФЦ. Причиной стрельбы стало требование надеть маску. В результате инцидента были убиты 2 человека, еще 4 пострадали. По информации СМИ, стрельбу устроил 45-летний экс-военный Сергей Глазов.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>