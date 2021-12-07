РИАМО - 7 дек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, могут ли сообщения о санкциях отразиться на переговорах Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Песков отметил, что Путин выслушает, какие вопросы волнуют Байдена, сообщает Газета.ru.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило о возможных санкциях против России, которые могут коснуться обмена рубля на иностранную валюту.

«Смысл есть разговаривать в любом случае, на этом основывается дипломатическое мировоззрение Путина. Разговор должен быть уважительным, учитываться должны интересы друг друга, наш президент выслушает озабоченности американского коллеги», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден будут общаться в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи во время видеопереговоров, которые намечены на вторник. Переговоры должны начаться в 18:00 по московскому времени.

Трамп посчитал будущие переговоры между Путиным и Байденом «неравным матчем»>>