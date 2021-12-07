РИАМО - 7 дек. Открывшийся участок Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) связан пересадками с семью другими линиями подземки и двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий и две станции МЦД. Седьмой переход – со станции Большого кольца «Новаторская» на одноименную станцию возводимой Троицкой линии – находится в стадии строительства», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что станция БКЛ «Кунцевская» вместе с одноименными станциями Арбатско-Покровской и Филевской линий подземки, платформой первого Московского центрального диаметра и остановками наземного городского общественного транспорта объединена в крупный транспортно-пересадочный узел.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (компания является проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций метро) Юрия Кравцова, на станции «Каховская», также открывшейся в составе БКЛ, в ходе второго этапа реконструкции, помимо действующей, появится дополнительная пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Со станции «Аминьевская» осуществляется переход на одноименную железнодорожную платформу будущего четвертого Московского центрального диаметра.

«С «Мичуринского проспекта» БКЛ пассажиры могут пересесть на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии. Пересадка связывает станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий. На станции «Воронцовская» БКЛ работает переход на станцию «Калужская« «оранжевой« ветки», – сказал Кравцов.

Во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку из десяти станций БКЛ – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

В ходе мероприятия мэр Москвы рассказал, что на БКЛ остается достроить 9 станций и выразил надежду, что в 2023 году кольцо замкнется и будет работать в полноценном режиме.

Строительство Большой кольцевой линии метро является главным проектом столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.

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