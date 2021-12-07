РИАМО - 7 дек. Применение современных систем управления и планирования позволило оптимизировать численность рабочих на пусковом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и при этом повысить производительность труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, в пиковый период на пусковом участке БКЛ было задействовано порядка 16 тысяч человек. На момент сдачи в эксплуатацию, когда основные работы по возведению станций были завершены, суммарно на участке трудились около 8 тысяч метростроевцев.

«Принятые меры по оптимизации в совокупности позволили на 15-20% снизить численность персонала на десяти станциях БКЛ без ущерба выполнению плана. Сроки строительства были соблюдены, несмотря на то, что пандемия ограничила возможности подрядчиков привлекать рабочих», – сказал Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов уточнил, что для автоматического анализа потребностей в трудовых ресурсах специалистами холдинга создана уникальная платформа. Она позволяет ежедневно анализировать открытые фронты работ и доступность рабочих, а также гибко перераспределять их по строительным участкам.

«Нам удалось оптимизировать трудозатраты на строительство каждой станции пускового участка БКЛ благодаря внедрению систем планирования и мониторинга численности персонала. Они учитывают общие стратегические задачи по проекту и контрольные события, обязательные для своевременного пуска объектов», – отметил Юрий Кравцов.

Сегодня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку из десяти станций Большой кольцевой линии – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». В ходе мероприятия Сергей Собянин рассказал, что на БКЛ остается достроить девять станций и выразил надежду, что в 2023 году кольцо замкнется и будет работать в полноценном режиме.

Большая кольцевая линия – флагманский мегапроект столичного метростроения. Ее длина составит 70 км, на ней разместится 31 станция, 22 из которых уже открыты.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>