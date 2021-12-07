РИАМО - 7 дек. Служба внешней разведки РФ проверяет информацию СМИ о причастности Сергея Глазова, застрелившего 2 человек в московском МФЦ, к прохождению службы в воинской части СВР, сообщает Газета.ru.

«Пока ничего не знаем. Это все нужно проверить. Постараюсь поискать, если есть какие-то данные», — сказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

7 декабря в ходе конфликта Глазов устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский» на 1-ой Новокузьминской улице в Москве. Отмечается, что причиной конфликта, спровоцировавшего Глазова, стало требование надеть маску.

В результате стрельбы были убиты 2 человека, еще 4 пострадали.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что все пострадавшие находятся в больницах. Сейчас их оперируют, они находятся в тяжелом состоянии.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>