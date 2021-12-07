РИАМО - 7 дек. Жители Подмосковья могут задать вопросы по социальной газификации представителям, которые отвечают за определенные населенные пункты. Контакты представителей можно посмотреть на сайте «Мособлгаза», сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Вопрос задать можно через любой канал коммуникаций, особый акцент хочу сделать на сайте «Мособлгаза», на «Карте эмоций». Если нажать (на карте – ред.) на любой населенный пункт, который попал в президентский проект, то в карточке будет вся информация о представителе, который отвечает за данный населенный пункт, и указан Telegram-канал», - сказал Баранов.

Он добавил, что через такие Telegram-каналы можно задавать любые вопросы, касающиеся социальной газификации. В зависимости от возможностей представителя этот вопрос будет решаться или вноситься в повестку штаба для решения на более высоком уровне.

«Мособлгаз» ежедневно проводит свои штабы, на которых каждый представитель с территорий выносит частные вопросы на решение. Если на более низком уровне вопрос не решается, то его вносят в повестку регионального штаба.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.