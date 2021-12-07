РИАМО - 7 дек. Четырех человек, пострадавших при стрельбе в московском МФЦ, доставили в больницы, их состояние оценивали как тяжелое, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы произошла днем во вторник. Мужчина открыл огонь из пистолета после просьбы надеть маску. В итоге 2 человека погибли, 4 пострадали. Возбуждено дело, ход расследования контролирует прокуратура.

«Двое сотрудников – администратор и охранник – скончались, еще 4 человека пострадали. Среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет», – отметила Ракова.

Она добавила, что после инцидента к месту ЧП прибыли 5 бригад скорой помощи.

Ракова уточнила, что 2 женщины и мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, а 10-летняя девочка была доставлена в Морозовскую больницу. Врачи оценивали их состояние как тяжелое, все 4 человека находились в операционных.

Видео с места стрельбы в МФЦ в Москве>>