Во вторник произошло историческое событие для Московского метрополитена и всей столичной транспортной системы. Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин дали старт движению пассажирских поездов на очередном участке Большой кольцевой линии подземки.
Движение поездов открыли от Мневников до Каховской.
Владимир Путин заявил, что новые станции Большой кольцевой линии заметно улучшат транспортную доступность целого ряда районов на западе и юге Москвы, для миллионов людей поездки станут более быстрыми и удобными, разгрузятся радиальные линии подземки. В целом, по словам президента, изменится весь ритм жизни столицы.
В общей сложности с сегодняшнего дня будут работать 22 станции Большой кольцевой линии, это почти 44 км пути и 90 км однопутных тоннелей. Гигантская по своим масштабам работа. А после завершения строительства всего объекта, смычки Большой кольцевой линии, а это 70 км пути, она будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метрокольцо в мире.
С нуля построены станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Станция «Каховская» Каховской линии была модернизирована, впоследствии вся эта ветка, в состав которой также входят станции «Варшавская» и «Каширская», станет частью Большого кольца.
Открытый во вторник участок начинается в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы, проходит по территориям на западе Москвы и завершается в районе Зюзино в Юго-Западном округе. Длина участка составляет порядка 20 км. Семь станций этого участка - пересадочные, они позволят пассажирам пересесть на 7 радиальных линий подземки и 2 линии Московских центральных диаметров.
Благодаря запуску новых станций Большого кольца у пассажиров появились альтернативные маршруты без пересадок в центре, люди смогут ежедневно экономить в дороге до получаса. Ожидается, что 10 новыми станциями будут пользоваться более 200 тыс. пассажиров в сутки.
На фото: Открытие участка Большого кольца Московского метро
На фото: Открытие участка Большого кольца Московского метро
На фото: Открытие участка Большого кольца Московского метро
На фото: Открытие участка Большого кольца Московского метро
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