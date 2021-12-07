В общей сложности с сегодняшнего дня будут работать 22 станции Большой кольцевой линии, это почти 44 км пути и 90 км однопутных тоннелей. Гигантская по своим масштабам работа. А после завершения строительства всего объекта, смычки Большой кольцевой линии, а это 70 км пути, она будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метрокольцо в мире.